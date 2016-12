AT

Sankt Veit an der Glan

, Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 30 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

NMS St. Veit , Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 30 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

ST. VEIT. Die NMS St. Veit lädt am Mittwoch, den 21. Dezember, um 19 Uhr zur großen Weihnachtsfeier, unter dem Motto "nms goes international", in den Festsaal ein. Die Schüler präsentieren dem Publikum ein internationales Weihnachtsprogramm aus Musik, Text, Tanz und Akrobatik.