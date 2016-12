Silvester in St. Veit

St. Veit

ST. VEIT. In St. Veit wird das alte Jahr feierlich verabschiedet. Im gesamten Bezirk finden amdendiverse Feierlichkeiten statt. Im Folgenden finden Sie die Termine im Überblick.Alle St. Veiter Bürger sind abherzlich auf den Hauptplatz eingeladen, wo das Jahr bei einem Glas Sekt und flotter Musik ausklingt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.In der Osteria San Vito wird ab 20.30 Uhr mit Live-Musik von "La Banda del Joker & Aurora Rays" gefeiert.

Brückl

Frauenstein

Kappel am Krappfeld

Im Gemeinschaftshaus Brückl lädt N.N. Event Entertainment ab 20 Uhr zur Silvesterparty ein.Im GH Jägerwirt in Dreifaltigkeit wird den ganzen Tag dem Jahreswechsel entgegengefeiert.Beim SPAR-Markt Knischnig in Passering lädt die SPÖ-Kappel von 9 bis 12 Uhr zum Silvesterumtrunk ein.Am Kirchplatz Silberegg veranstaltet die Dorfgemeinschaft Silberegg einen Silvesterumtrunk und freut sich auf viele Gäste.Klein St. PaulIm Tanzcafé Vinus wird bei der Silvesterparty ab 20 Uhr in das neue Jahr getanzt. Die Gäste dürfen sich auf Glühmost, frische Maroni und ein tolles Feuerwerk freuen.