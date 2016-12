Was sind für Dich Weihnachten? von Rosalinde Tessmann

17.12.2016, 20:09 Uhr

Gott ist aus Liebe in Jesus Christus für uns Mensch geworden. Jesus will uns mit biblischen Wahrheiten füttern, damit wir in Fülle haben. In Matthäus 24 warnt er uns vor der Gottlosigkeit, wo bei vielen Menschen die Liebe erkalten wird. Sein Liebesangebot ist sehr großherzig und zugleich eine persönliche Herausforderung an uns, die uns bewußt werden läßt – du lebst, um zu lieben.

Und das solltest du in deinen Alltag hineintragen und sichtbar werden lassen. Jesus als Friedenskönig klopft an unsere Herzenstür. Hören wir das? Üben wir Liebe? Liebst Du den Nächsten wie dich selbst? Im Fernsehgottesdienst höre ich gelegentlich einen sehr hilfreichen Spruch zum Weitersagen und der lautet: „ Gott liebt dich und ich liebe dich auch“.Ich praktiziere diesen Spruch im Alltag und der Empfänger sagt, Danke es hat mir gut getan. Ja, ich träume davon damit könnte man einen ganzen Ort zum Ort der Liebe machen.Der Mensch ist für die Liebe geschaffen und kann sich nur in der Liebe entfalten. Wer zu stolz ist für den anderen offen zu sein, wird für die Liebe unfähig. Die Liebe ist eine Macht und deshalb braucht der Mensch, um in der Welt machtvoll wirken, nicht Titel und Würden, sondern ein Fest der Liebe, nämlich Weihnachten.