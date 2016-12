Weihnachtsprogramm von Seppi Rukavina

, Prof.-Ernst-Fuchs-Platz 1 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Kunsthotel Fuchspalast , Prof.-Ernst-Fuchs-Platz 1 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

ST. VEIT. Seppi "Ruki Zuki" Rukavina und "ARGE Töne" präsentieren an drei Tagen das Weihnachtsprogramm "Oh Pannebaum, oh Pannenbaum" im St. Veiter Fuchspalast.

Bevor das Programm von Donnerstag, den 15., bis Samstag, den 17. Dezember, jeweils um 20 Uhr beginnt, gibt es ab 18.30 Uhr in der Bar im 1. Stock Live-Musik. Mitwirkende: Maxi Rukavina, Peter Balint, Max Trink, Thomas Trinkl, Herbert und Heidi Brandstätter, Andreas Klimbacher und Silke Krupka.



Karten sind bei Ö-Ticket und bei Seppi Rukavina unter Tel. 0664/5101110 oder seppi.rukavina@gmail.com erhältlich.