Workshop für koptische Buchbindung

ST. GEORGEN. Im Bildungshaus St. Georgen findet vondenbisdenein spannender Workshop statt. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, die koptische Buchbindung zu erlernen.Referentin Margarete Pallier-Surtmann lebt und arbeitet in Kärnten. Praktika: Nationalbibliothek Peking, Buchrestaurator in Polen, Buchbinderei in Leipzig, Landesarchiv Graz.

Anmeldung und Infos

Weitere Infos zum Workshop sowie zur Anmeldung finden Sie online: Bildungshaus St. Georgen - Koptische Buchbindung sowie per E-Mail unter bildung@stift-stgeorgen.at oder unter Tel. 04213/2046-600.Hinweise: Materialliste wird bei Anmeldung zugesandt.