Fresh Energy am Moorquellsee

Am 18. Februar 2017 findet die erste Fresh Energy Veranstaltung am Moorquellsee in St. Georgen am Längsee statt.Sie haben die Möglichkeit zwischen drei Paketen zu wählen.Entweder Sie starten mit "Aktivem Erwachen" in den Tag, beginnen den Tag mit einem genussvollen Frühstück im Cafe Moorquell oder steigen erst um 10.30 Uhr in die Veranstaltung ein um Ringana Produkte kennen zu lernen und zu testen.

Exklusiv können an diesem Tag die neuen Ringana Adds, die größte Revolution seit Erfindung der Frischekosmetik, bereits getestet werden. Offizieller Verkaufsstart ist erst am 17.3.2017Paket FRESH ENERGY um € 16,0009:00 - ca. 12:00 Uhr- Aktives Erwachen und Energietanken mit Gundi Sacherer- anschließend Frühstück im Cafe Moorquell- Informatives zu den Themen Ernährung, Körperpflege und Sport- Ringana Produkte kennenlernen und testenPaket SO FRESH um € 10,0010:00 - ca. 12.00 Uhr- Frühstück im Cafe Moorquell- Informatives zu den Themen Ernährung, Körperpflege und Sport- Ringana Produkte kennen lernen und testenWeitere Termine:18. März 201722. April 2017