Löllinger Narren sind in Bestform

12.02.2017, 11:12 Uhr

Am Samstag, dem 11. Februar 2017 war es wieder soweit: der Verein Volksschule Lölling lud zur mittlerweile 4. Faschingssitzung in den Forellengasthof Lauchart. Weit über hundert Besucher ließen sich den Spaß nicht entgehen und so platzte der Saal beinahe aus allen Nähten. Die rund 35 Akteure boten ein Programm, dessen Witz und Charme restlos begeisterte.Mit dabei waren Schule Land & Leben Obmann, sein Stellvertretersowie der gesamte Vorstand, Bezirksjägermeister-Stellvertretermit Ehefrau, Bürgermeistermit Ehefrau, Klippitztörl-Hüttenwirt, Tischlermeisterundvom Gasthof Bacher, Holzexpertesowie Gastronomin