Trachtiges Fest der Feuerwehr Treffelsdorf

28.08.2016, 10:34 Uhr

Zur Einstimmung fanden ab 14 Uhr die "1. FF-Games" statt. Dabei gingen die "Lords of Fire" als Sieger hervor. Der 2. Platz ging an die Feuerwehr nach Obermühlbach und über den 3. Platz freuten sich die Glanteufel.Am Abend feierten zur Musik der "Kärntner Buam" hunderte Besucher ein lustiges und fröhliches Fest, das bis in die frühen Morgenstunden dauerte.

Mit dabei waren Feuerwehr-Kommandant, sein Stellvertreter, Chef-Organisator, Bürgermeister, Alt-Bürgermeister, die Gemeinderätinnenundsowie Autohof-Gastronom