24 Bilder schmücken Guttaring im Advent

29.11.2016, 17:00 Uhr

In Guttaring hilft der ganze Ort mit, um den großen Adventkalender am Oberen Marktplatz zu füllen.

Bunter Adventkalender

GUTTARING. Am 1. Dezember wird das erste Türchen am Adventkalender geöffnet. Nicht so in Guttaring. Hier wird bis zum 24. Dezember täglich ein schön gestaltetes Bild auf einem großen Adventkalender aufgehängt. "Claudia Hilweg hatte damals die Idee. Jahrelang dienten die Fenster der Häuser als Adventkalender", erzählt Bürgermeister Herbert Kuss.Seit zwei Jahren gibt es nun am Oberen Marktplatz eine große Tafel, winterlich bemalt von den Bauhof-Mitarbeitern. Täglich wird ab 1. Dezember ein Bild aufgehängt. Auf 40 mal 40 Zentimeter großen Holzplatten werden die Ideen verwirklicht. Der ganze Ort betätigt sich dafür kreativ, sogar die Ehefrau des Bürgermeister: Margarethe Kuss steuert heuer zwei Bilder bei. „Bis 6. Jänner kann der Adventkalender bewundert werden", lädt Kuss ein.

Volksschule beteiligt sich



Seit zwölf Jahren beteiligt sich die Volksschule an der tollen Aktion. Fünf Adventbilder steuert die Volksschule Guttaring heuer bei, drei die schulische Nachmittagsbetreuung. Die 3. Klasse von Direktorin Margarete Telsnig hat diesmal ein Bild mit einem Nussknacker gestaltet. "Jedes Kind hat einen Nussknacker gebastelt. Beim Fenster für den Adventkalender habe ich geholfen", sagt Telsnig.Dass die 66 Schüler und das Lehrerteam der VS Guttaring kreativ sind, fällt im gesamten Schulgebäude auf: überall hängen tolle Bilder und Zeichnungen der Schüler.



Eröffnung des 14. Guttaringer Adventkalenders am Donnerstag, 1. Dezember, am Oberen Marktplatz. Ab 17 Uhr Weihnachtsbasar, um 18 Uhr Eröffnung des Adventkalenders.



Mitwirkende

Die Volksschule Guttaring, Musikschule Norische Region Guttaring, MGV Guttaring, Marktmusikkapelle Guttaring, Singgemeinschaft Guttaring sowie der Kindergarten Guttaring.