Ab aufs E-Bike: Althofen setzt weiter auf das Thema Radeln

05.10.2016, 07:04 Uhr

In Althofen finden die ersten Kinder-, Familien- und Gesundheitstage statt. Stadt setzt auf E-Bikes.

ALTHOFEN. "Wir haben ein zweigeteiltes Programm. Der Freitag dreht sich um E-Bikes und deren Nutzung, der Samstag richtet sich an Familien und Kinder", erklären VP-Vize-Bgm. Ines Hölbling und Grünen-StR Wolfgang Leitner. Erstmals finden in der Stadtgemeinde Kinder-, Familien- und Gesundheitstage statt."Der Samstag steht ganz im Zeichen der Kinder. Während sich die Eltern Vorträge anhören, können die Kinder sich im Kinderland beschäftigen", so Hölbling.

E-Bike-Aktionstag

Für die Firmen

Radwege ausbauen



Offensive am Bahnhof

Im Rahmen der Kinder-, Familien- und Gesundheitstage findet der E-Bike-Aktionstag am Freitag, dem 7. Oktober, statt. Die Bürger haben dabei die Möglichkeit, verschiedene E-Bike-Modelle zu probieren und für diesen Zweck auch bis zu zwei Tage kostenfrei auszuleihen.Althofner Unternehmen konnten die E-Bikes schon testen. Denn jeweils eine Woche lang stehen den Mitarbeitern von Flex, Treibacher Industrie und Humanomed verschiedene E-Bike-Modelle zum Test zur Verfügung. Dabei kann die Verwendung in Alltag und Freizeit im kupierten Gelände von Althofen und Umgebung ausführlich erprobt werden. Die Gesundheitsförderung durch das aktive Fahren zur Arbeit ohne dabei ins Schwitzen zu kommen ist dabei ein wichtige Thema. "Die Resonanz ist bisher durchwegs positiv", verrät Leitner.Der Aktionstag ist das erste Initiative des Projektes "Radstadt Althofen". In der letzten Gemeinderatssitzung wurde zudem über Förderanträge für Radwege an der Krappfelder Straße (Lagerhaus und Firma Tilly) sowie Anbindung an das Kur- und Rehazentrum besprochen. In naher Zukunft soll das Radwegenetz ausgebaut werden.Außerdem startet eine Bahnhofsoffensive für Radfahrer: Dort sollen überdachte Radabstellanlagen und Fahrradboxen mit E-Bike-Ladestationen realisiert werden. "Althofen gilt dabei als Pilotgemeinde. Das Design soll dann von anderen übernommen werden", klärt Leitner auf.