André Pemberger aus Hüttenberg ist Lehrling des Jahres 2016

03.02.2017, 12:18 Uhr

Der Hüttenberger André Pemberger von der Treibacher Industrie AG ist Kärntnens Lehrling des Jahres 2016!

HÜTTENBERG, TREIBACH. Kärnten hat seinen Lehrling des Jahres 2016: Elektrobetriebstechniker André Pemberger von der Treibacher Industrie wurde in Velden aus 32 Talenten zum Sieger gekürt. Der 19-jährige, der sich im vierten Lehrjahr als Betriebs- und Anlagentechniker befindet setzte sich gegen 31 Konkurrenten aus ganz Kärnten durch. Bei einer Online-Wahl, bei der knapp 16.000 Stimmen abgegeben wurden, hat Pemberger neben vier weiteren Mitstreiterinnnen und Mitstreitern die meisten Stimmen erhalten und sich somit für das Finale qualifiziert.

Mit einem Grinsen in die Arbeit

Eine Fachjury kürte unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien - wie fachliche und persönliche Kompetenzen sowie Erfolge bei Wettbewerben - den Lehrling des Jahres. André Pemberger überzeugte die Jury mit seinem ersten Platz beim Landeslehrlingswettbewerb der Elektrobetriebstechniker, mit seiner Leidenschaft zu seinem Beruf und mit seinem hervorragenden Fachwissen. "Ich habe den richtigen Job für mich gefunden und gehe mit einem Grinsen am Morgen in die Firma und auch wieder mit einem Grinsen am Abend aus der Firma raus", verrät er das Erfolgsgeheimnis für seinen Sieg.