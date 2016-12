17.12.2016, 07:42 Uhr

Ein 19-Jähriger kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Althofner wurden verletzt

ALTHOFEN. Heute in den frühen Morgenstunden kam auf der Silberegger Landesstraße ein 19-jähriger PKW-Lenker vermutlich aufgrund der feuchten Straßenverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.Der Lenker und seine 19-jährige Beifahrerin, beide aus Althofen, wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mussten nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das KH Friesach gebracht werden. Am PKW entstand Totalschaden. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomatentest verlief negativ (0,00).