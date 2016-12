Brand in einem Mehrparteienwohnhaus mitten in der Herzogstadt

13.12.2016, 07:44 Uhr

Sechs Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

ST. VEIT. Am 12. Dezember um kurz nach 20 Uhr kam es in den Kellerräumen eines Mehrparteienwohnhaus mit 25 Wohnungen aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Durch die starke Rauchentwicklung mussten alle Bewohner des Hauses in der Lastenstraße evakuiert werden und wurden über Anordnung durch den anwesenden Bürgermeister Gerhard Mock durch Mitarbeiter des Roten Kreuzes St. Veit in einem nahegelegenen Hotel einquartiert.

Ins Krankenhaus geliefert

Fünf Erwachsene wurden ins St. Veiter Krankenhaus und eine 15-Jährige ins ELKI Klagenfurt transportiert.Im Einsatz standen das Rote Kreuz St. Veit/Glan mit 18 Personen und sechs Fahrzeugen und im Löscheinsatz die FF St. Veit/Glan mit 32 Männern und sechs Fahrzeugen. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.