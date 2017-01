Christbaum löste Zimmerbrand in Straßburg aus

05.01.2017, 18:46 Uhr

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte größerer Schaden verhindert werden.

Christbaum löste Brand aus

STRASSBURG. Heute am späten Nachmittag wurden die Feuerwehren Straßburg, St. Georgen/Straßburg, Winklern-Hausdorf und Gurk mittels Sirenenalarm zu einem Brandeinsatz alarmiert. Die Einsatzmeldung lautete: Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Siedlerstraße.Nach einem in Brand geratenen Christbaum stand stand innerhalb kürzester Zeit ein Zimmer in Brand. Durch den Wohnhausbesitzer wurde der Brand mittels Feuerlöscher eingedämmt.Unter schwerem Atemschutz rückten die Kameraden in das Zimmer vor. Der abgebrannte Christbaum wurde ins Freie gebracht und abgelöscht. Im Zimmer wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mittels Wärmebildkamera wurde der Raum kontrolliert. Durch das rasche Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden.



Im Einsatz standen die FF Straßburg mit 22 Mann sowie die FF St. Georgen/Straßburg,

FF Winklern-Hausdorf, die FF Gurk, Gemeindefeuerwehrkommandant Straßburg Friedrich Monai und die Polizeiinspektion Straßburg.