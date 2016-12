Die Frauenrunde Liebenfels spendete für Afritz

11.12.2016, 10:30 Uhr

Die Frauenrunde Liebenfels organisierte einen Vortrag mit Michael Ausserwinkler.

LIEBENFELS. Der international anerkannter Facharzt für Rheumatologie referierte über „Rheuma - Geisel der Menschheit“. Die Frauenrunde Liebenfels konnte durch die freiwilligen Spenden der Besucher wieder einen Betrag an die Hochwassergeschädigten in Afritz auf den Weg schicken und hat so in Summe mit zwei Veranstaltungen insgesamt 900 Euro für die betroffenen Familien gesammelt.