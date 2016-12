Die Innenstadt St. Veit wird 2017 belebt

27.12.2016, 10:30 Uhr

In die St. Veiter Innenstadt werden im kommenden Jahr knapp 21 Millionen investiert.

Umbau "Weißes Lamm"

ST. VEIT. Rund 21 Millionen Euro werden von privaten Investoren und der Stadtgemeinde in die Hand genommen und direkt im Altstadtbereich verbaut. Dazu gehören die Ansiedelung von H&M im ehemaligen Geiger-Haus, das „Arcineum“ beim ehemaligen Sport Moser und der Umbau des „Weißen Lamms“.Beim ehemaligen Hotel begannen die Bauarbeiten im Oktober, 14 Wohneinheiten auf Miet-Kauf-Basis werden bis Winter 2017/18 errichtet. Eingerechnet dem Transfer der Stadtbücherei und der Tourismus-Info fließen alleine in dieses Projekt 4,2 Millionen Euro.

H&M eröffnet 2017

Das "Arcineum"

Zähe Verhandlungen

Wohnbau St. Veit

Ebenfalls am Unteren Platz wird 2017 eine H&M-Filiale mit einer Verkaufsfläche von rund 1.800 Quadratmetern entstehen, die Umbauarbeiten starten Anfang 2017, denn der Modekonzern will rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2017 den Standort offiziell eröffnen.Grünes Licht gibt es für das Wohn- und Geschäftsflächenprojekt „Arcineum“, in einem ersten Schritt werden dort zwölf Millionen Euro von der „9022 Arcineum Errichtungs GmbH“ investiert. Der Bau schlägt eine Brücke zwischen Alt und Neu, wodurch der schützenswerte Altstadtcharakter erhalten bleibt. 32 Wohnungen, Geschäfts- und Büroflächen sowie Parkgarage werden hier entstehen.„Ich habe über Jahre sehr viel Herzblut in die oft sehr zähen Verhandlungen gesteckt. Es ist einfacher, Projekte draußen auf der grünen Wiese zu realisieren. Es gilt schließlich immer einen Spagat zwischen den Projekten und den Möglichkeiten durch den Denkmalschutz zu schlagen“, unterstreicht Bürgermeister Gerhard Mock die jahrelangen Vorbereitungsarbeiten bei diesen drei Projekten. „Jeden Cent, der 2017 in unsere Innenstadt gesteckt wird, bekommt die Stadt mehrfach in Form von Frequenz und Belebung retour.“2017 bekommen die rund 1.400 St. Veiter Gemeindewohnungen wieder Zuwachs: Im März steht die Übergabe der 44 Wohnungen in der Leitengasse an. Allein an diesem Standort hat die Stadtgemeinde 7,4 Millionen Euro gesetzt. Planmäßig im Herbst 2017 wird das neue Rüsthaus der FF St. Veit/Glan den Florianijüngern übergeben.