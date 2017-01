Die Seen im Bezirk laden zum Eislaufen ein!

17.01.2017, 08:10 Uhr

Nach dem Hörzendorfer See sind nun auch Abschnitte am Längsee zum Eislaufen freigegeben.

40er-Jubiläum

BEZIRK ST. VEIT (stp). Nachdem der Hörzendorfer See schon seit 25. Dezember für die Eisläufer freigegeben ist, hat der Eislaufverein Wörthersee am Wochenende auch den Längsee für befahrbar erklärt. Ein Teilstück des Sees in Form eines großen Rundkurses ist befahrbar. "Am Längsee gibt es überall warme Quellen, die eine Freigabe erschweren", erklärt Helmut Riepan vom Eislaufverein Wörthersee.Riepan selbst feiert heuer sein 40-jähriges Jubiläum am Hörzendorfer See. Seit 1977 ist der Eismeister für den reibungslosen Ablauf des Betriebes zuständig. Für das Eis am See ist seit dem Vorjahr Lorenz Brausam zuständig. Riepan ist jedoch als Stellvertreter immer noch voll am Geschehen beteiligt und kennt den See wie seine Westentasche.

Einhalten der Hinweise

Radlerstopp wieder beliebt

"Aktuell haben wir 25 Zentimeter Eisdicke und reines Wassereis. Das hält Temperaturen bis +12 Grad aus", erklärt Riepan. Einen eigenen Eisschuhverleih sowie eine Eislaufschule für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es ebenfalls.Für die Seen gilt es auch, die vorgegebenen Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten und die freigegebenen Bahnen nicht zu verlassen. Ansonsten herrscht Einbruchsgefahr! "Vor allem sollte man nicht zu nahe ans Ufer kommen, da das Eis dort dünner ist", so Riepan.Sollte der Fall eintreten, dass man selbst einbricht oder jemanden bemerkt, der ins Eis einbricht, gilt es in erster Linie Ruhe zu bewahren. Wie man sich weiters verhalten sollte, lesen Sie in der Fact Box unten!Westlich von St. Veit liegt Österreichs größter künstlich angelegter Eislaufplatz mit einer Natureisfläche von rund 70.000 Quadratmeter. Ohne jede Einbruchsgefahr kann man hier bereits seit Mitte Dezember eislaufen. Sehr beliebt ist der Radler-Stopp bei den Eishockey-Spielern, da auch hier eigene Flächen angeboten werden. Außerdem werden hier auch „Eislaufhilfen“ für Kleinkinder angeboten.Direkt in St. Veit lockt auch der Eislaufplatz am St. Veiter Hauptplatz bei freiem Eintritt wieder zahlreiche Besucher an.