Dreister Diebstahl vor einer St. Veiter Schule

06.10.2016, 06:58 Uhr

Während eine St. Veiterin turnte, stahlen Unbekannte mehrere hundert Euro aus ihrem versperrten PKW. Die Polizei St. Veit bittet um Hinweise.

Diebstahl während der Turnstunde

Polizei bittet um Hinweise

ST. VEIT. Ein unbekannte Täter stahl am Mittwoch Abend zwischen 19 und 20 Uhr aus dem versperrt vor einer Schule in St. Veit abgestellten PKW einer 58-jährigen Angestellten aus ihrer Brieftasche das gesamte Bargeld. Mehrere hundert Euro befanden sich inder Brieftasche.Die St. Veiterin hatte in der angeführten Zeit an einer Gymnastikstunde teilgenommen. Nach der Beendigung dieser Gymnastikstunde teilte eine Turnkollegin mit, dass sie einen Fahrzeugschlüssel in ihrer Jackentasche gefunden habe, der nicht ihr gehört. Die Angestellte erkannte sofort ihren Fahrzeugschlüssel und hielt in ihrem Fahrzeug Nachschau. Dabei konnte sie das Fehlen des Bargeldbetrages feststellen.Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI St. Veit/Glan zu richten.