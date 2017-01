20.01.2017, 13:46 Uhr

Nach Gerüchten bestätigt dm nun den Verbleib.

Gerücht bleibt Gerücht

ST. VEIT. In den letzten Tagen mehrten sich die Gerüchte, dass die Drogeriemarktkette dm den Standort mitten am Hauptplatz auflösen und sich damit aus der St. Veiter Innenstadt zurückziehen würde.Das Gerücht wurde nun seitens des Unternehmens als unrichtig bezeichnet. "Eine Schließung am Standort St. Veit steht derzeit nicht an", bestätigt Pressesprecher Stefan Ornig.