E-Mobilität: Tesla macht in St. Veit Station

09.01.2017, 07:00 Uhr

Zehn Tage lang stehen zwei Modelle zu kostenlosen Tests bereit.

Tesla kommt nach St. Veit

Testfahrten sind möglich

ST. VEIT. Ein erfolgreiches E-Carsharing-Modell, kärntenweit die höchste Dichte von E-Tankstellen bezogen auf die Einwohnerzahl, eine eigene E-Flitzer-Flotte mit sechs Renault Twizys für Touristen und die Positionierung als E-Bike-Region – auf die E-Mobilität in St. Veit ist auch der E-Automobilkonzern Tesla aufmerksam geworden.Im Rahmen der österreichweiten „Tesla- Airstream“-Tour schlägt das Unternehmen von 18. bis 27. Jänner täglich 11 Uhr bis 18 Uhr (Sonntag Ruhetag) am St. Veiter Hauptplatz mit zwei brandneuen Fahrzeugen (Model S und Model X) und einem hypermodernen Showroom in Form eines „Airstream“- Wohnwagens die Zelte auf.„Es freut uns sehr, dass St. Veit als einer der wenigen Standorte in Österreich für die Präsentation ausgewählt wurde“, freut sich Bürgermeister Gerhard Mock.Die beiden Fahrzeuge und die Ausstattungsvarianten können aber nicht nur bestaunt werden, es gibt für Interessierte auch die Möglichkeit für kostenlose Testfahrten.