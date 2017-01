Ein Friesacher ist hüllenlos in der "Life Bible"

22.01.2017, 17:09 Uhr

Der gebürtige Friesacher Christian Krall ist in der "Life Bible". Er erzählt vom "Nackt-Shooting".

Friesacher stand Model

FRIESACH. Am 10. Juni findet zum 24. Mal am Wiener Rathausplatz der Life Ball statt. Im Vorfeld wurde die "Life Bible", ein kreative Leitfaden des Life Ball, im Wien-Museum präsentiert. "Erkenne die Gefahr", titelt Ball-Organisator Gery Keszler die "Life Bible".Und ein gebürtiger Friesacher war mittendrin: der Schauspieler Christian Krall. Er ist einer der acht Models, die die "Life Bible" zieren. Krall ist der einziger Kärntner, der als Fotomodel über seine Agentur "Body and Soul" gebucht wurde.Für Krall war das Shooting, dass bereits vor Monaten durchgeführt wurde, eine Herausforderung: "Es war ein Nackt-Shooting und ungewohnt. Außerdem wussten wir nicht, in welchem Kontext die Bilder veröffentlicht werden", erzählt der sympathische Schauspieler.

Ein professionelles Shooting

Bei den Aufnahmen in Wien war Gery Keszler vor Ort. "Er hat alles eingeteilt und überwacht", erinnert sich Krall an das professionelle Shooting. "Natürlich war Aufregung mit dabei, aber es hat irrsinnig viel Spaß gemacht". Vom Ergebnis ist er begeistert. Natürlich besucht Krall am 10. Juni den Life Ball.



Christian Krall ist in Friesach geboren (9. März 1988). Er pendelt zwischen Graz und Friesach. Krall absolvierte nach der Volksschule Friesach das BG St. Veit.



Der Schauspieler

Krall nahm Privatunterricht in Graz und ist Schauspieler in der freien Szene in ganz Österreich. Er verfolgt eigene Projekte, hat den Verein „Dramayard“ gegründet und gibt Studenten Schauspiel-Workshops. Zudem ist er bei Ensembles im Theater im Keller in Graz.



Die Märchensonntage

Bei den Märchensonntagen in Friesach führt Krall seit 2011 Regie. Im Juli und August inszeniert er diesmal "Das Dschungelbuch". "Heuer mit einer Überraschung", verrät Krall vorab.