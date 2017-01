Feuerwehr Althofen überbrachte Glückwünsche

23.01.2017, 09:51 Uhr

Johann Knafl, langjähriger Kraftfahrer/Maschinist der FF Althofen, feierte seinen 70. Geburtstag.

ALTHOFEN. Vor Kurzem feierte Johann Knafl, langjähriger Kraftfahrer/Maschinist und nunmehriger Altkamerad der FF Althofen, seinen 70. Geburtstag. Eine Selbstverständlichkeit, dass dem Jubilar auch von offizieller Feuerwehrseite recht herzlich gratuliert wurde: eine Abordnung mit Kameradschaftsführer Patrick Weitensfelder, Kommandant Johann Delsnig und Kommandant-Stellverterter Markus Zuschnig besuchten das Geburtstagskind und überbrachten die Glückwünsche aller Kameraden.

55 Jahre bei der Feuerwehr

Der 1947 Geborene trat mit 15 Jahren seinen Dienst in der Feuerwehr Althofen an. Über 55 Jahre ist er nun schon „Helfer der Nächstenliebe“ und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet (Kärntner Medaille für Verdienste im Feuerwehrwesen für 25-jährige Betätigung in Bronze sowie für 40-jährige Betätigung in Silber, der Medaille des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes für 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr und der Hochwassermedaille 1966).