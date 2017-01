Feuerwehr vs. Polizei hieß es in Althofen

29.01.2017, 09:00 Uhr

Auf dem Eis trafen sich die Althofener Einsatzorganisationen Feuerwehr und Polizei.

Guter Kontakt der Blaulichtorganisationen

ALTHOFEN. Auf der Eisbahn Tauser wurde vor Kurzem der Eisstocksieger gekürt: Nach einem freundschaftlichen, aber auch klaren Spielverlauf, holte sich die Moarschaft der Polizeiinspektion Althofen mit Martin Irrasch, Dieter Jeran, Markus Rainer, Wolfgang Spielberger, Agnes Wagner, Johannes Wister den Sieg vor der Feuerwehr Althofen mit Christian Dalmatiner, Reinhold Gigacher, Roland Maurer, Corinna Mirnig, Wilhelm Mitterdorfer, David ReichIm Rahmen der Siegerehrung und dem gemeinsamen Abschlussessen beim Gasthof Höhwirt freute sich Bürgermeister Alexander Benedikt, dass in „seiner Gemeinde“ die Blaulichtorganisationen in einem so guten Kontakt stehen.