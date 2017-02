Frischer Wind für die Strassburger Narren

05.02.2017, 19:55 Uhr

Ein Feuerwerk aus Pointen, Tanz und Gesang garantiert gute Laune und eine Faschingssitzung der etwas anderen Art.

STRASSBURG (ch). Nach dem Rücktritt des alten Präsidiums haben heuer erstmals Präsident Stefan Liebhard, Prinzessin Marlene Dörflinger und Prinz Christian Haberl das Zepter in der Hand. "Wir wollten Altbewährtes beibehalten und Neues bieten", sagt Präsident Stefan Liebhard.Das ist der Gilde auch bestens gelungen. Die Faschingssitzung startet mit technischer Raffinesse einen Großangriff auf die Lachmuskeln. Ein spannender Krimi, in dem das alte Präsidium gekidnappt wird, erzählt wie es zur Machtübernahme des neuen Präsidiums kam.

Dann geht es Schlag auf Schlag. Mit "Gscheit im Bild" wird kurzweilig von Irmi Reinsberger, Georg Trattnig und Edwin Lassernig die Sicht der Narren auf Politik und Wirtschaft interpretiert. Dabei werden gekonnt Stimmen imitiert und spitze Pointen in Richtung Politik geschleudert.Bühne frei heißt es auch für die Talente aus Straßburg. Ob als tanzender Hase oder als Lederhosen tragendes Gesangstalent: hier zeigen sich Richard und Karl Leitgeb, Lukas Klesch, Hermann Sturm, Werner Simon, Michael Plesiutschnig und Erich Stoderschnig mit lustigen Sagern und flotten Tänzen in Hochform.Mit dabei ist auch wieder Manfred Kraßnitzer als Amanda, die ihrer lieben Not mit ihrer Schwiegertochter freien Lauf lässt. Erstmals auf der Bühne zu sehen sind Daniel Kuess, der als Multitalent in die Rollen als Schweizer Koch und Sänger schlüpft sowie die Landjugend Straßburg, die auf lustige Art und Weise zeigt, warum man es mit dem Nachhausegehen nicht so eng sehen sollte.Die Gullies Manfred, Christian und Johannes Haberl verstehen es, mit ihrer fröhlichen Darbietung die Stimmung zum Kochen zu bringen. Die Big Band überzeugt mit jazziger Musik so sehr, dass eine Zugabe unausweichlich ist. Judith Wurmitzer und Christian Haberl brillieren als großartige Sänger. Äußerst charmant zeigen sich die Darbietungen der Gardemädchen, die mit viel Spaß und Akrobatik das vielzitierte Sahnehäubchen der Faschingssitzung bilden.Garde:Chiara Müller, Chiara Schlintl, Jennifer Wachernig, Elena Lackner, Hannah Wachernig, Nicole Lauchart, Marissa MarschnigBig Band:Marlene Dörflinger, Daniel Kuess, Claudia Golob, Thomas Süßenbacher, Matthias Süßenbacher, Kurt Sabitzer, Dietmar Lattacher, Hemma KrassnitzerLandjugend Straßburg:Sarah Krall, Andreas Nott, Peter Leitgeb, Johannes Haberl, Stefan MadlenigerSaint Georgies:Tamara Genser, Daniel Stock, Nicole Kraßnitzer, Hannah Wachernig, Stefan Krall, Michaela Truppe, Hemma KrassnitzerTechnik:Rene Wallner, Matthias Süßenbacher, Thomas SüßenbacherKarten, Bühne, Kostüme:Roswitha Monay, Walter Monay, Anita MonaiMaske und Styling:Verena Liebhart, Carina Hochsteiner, Maggy SchlintlMusik:Kärntner Buam