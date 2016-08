Görtschitztal: Neuer Verein blickt positiv in die Zukunft

31.08.2016, 06:00 Uhr

Engagierte Bürger haben den Verein "Gört-schitztal Lebenswert" gegründet. Ziel: eine gute Zukunft.

Blick in die Zukunft

GÖRTSCHITZTAL. Im Görtschitztal hat sich als Folge des HCB-Skandals ein weiterer Verein gegründet: "Görtschitztal Lebenswert" wurde vor Kurzem von Obmann Christian Paul und seinem Stellvertreter Harald Katzenberger ins Leben gerufen. Im Vorstand sind außerdem drei junge Mütter."Seit fast zwei Jahren kursieren über das Görtschitztal viele Meldungen, die Unsicherheit und Angst erzeugen", erklärt Paul, dass viele widersprüchliche Aussagen getätigt wurden. Die Aufarbeitung des Geschehenen sei notwendig, der Verein beschränke sich jedoch ausschließlich auf die Zukunft. "Der Verein sieht in die Zukunft. So ein Skandal darf nie wieder passieren. Aber wir leben hier und müssen positiv denken", sagt der Klein St. Pauler Katzenberger, der auf die Schönheiten des Tales aufmerksam macht.

Die ersten Projekte

Neue Homepage

Schon stehen die ersten Projekte: "Görtschitztal Lebenswert" wird einen unabhängigen Sachverständigen installieren. Der Umweltchemiker soll das Gefahrenpotenzial einschätzen und verständlich aufklären. "Viele können mit Begriffen wie Mikrogramm nicht umgehen und wissen nicht, ob die Werte hoch oder tief sind", weiß Paul.Weiters sollen Projekte in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ausgearbeitet werden. Betreutes Wohnen in Klein St. Paul, ein Begegnungszentrum für Alt und Jung sowie Ortsbelebung sind angedacht. "Wir wollen nichts drüberstülpen, sondern laden zur Mitarbeit ein", ergänzt Katzenberger. In Kürze startet der Verein "Görtschitztal Lebenswert" eine Plakataktion und ruft dabei zur Mitarbeit auf. Die Homepage geht am 7. September online."Görtschitztal Lebenswert" steht Obmann Christian Paul vor. Der gebürtige Klein St. Pauler ist Professor an der HTL Klagenfurt. Stellvertreter ist der ehemalige Klein St. Pauler Unternehmer Harald Katzenberger. Im Vorstand sind außerdem Tierärztin Christine Pichler, Trafikantin Nicole Schöffmann-Krammer und Martina Gabernig.



Mehr Infos

Paul unter 0699/15803002 oder Katzenberger 0664/2333014.

Homepage

Die Homepage ist ab 7. September aktiv: www.goertschitztal-lebenswert.at!