Im Fuchspalast St. Veit gibt es auch 2017 Kino

01.01.2017, 07:00 Uhr

Aufgrund des Erfolges finden weitere Filmvorführungen im Kino St. Veit statt. Neun Filme sind fix.

Kino kam sehr gut an

ST. VEIT. Im Herbst startete der Verein Burgkultur ein ehrgeiziges Projekt: Das bestehende Kino im Kunsthotel Fuchspalast für ausgewählte Filmvorführungen zu öffnen.Nach insgesamt acht Kinoveranstaltungen zieht nun der Verein eine positive Bilanz.„Das Kinoprogramm, das von unserem Verein zusammengestellt wurde, kam beim Publikum sehr gut an. Der Besuch bei den Kinoabenden war für uns zufriedenstellend", sagt Burgkultur-Obmann Roman Kobald. Beliebt waren die Filme für die Kleinen, denn auf noch größere Resonanz stießen die drei Vorführungen der Kinderfilme.Stilgerecht wurden die Kinobesucher mit Popcorn und Getränken betreut, bei den Kindervorführungen gab es auch die Möglichkeit zum gemütlichen Frühstück.

Weitere Filme sind fix

Aufgrund des Erfolges im heurigen Jahr haben sich die Burgkultur-Verantwortlichen zu einer Neuauflage im Jahr 2017 entschlossen. Neun Kinofilme sind von Jänner bis Mai bereits fixiert. „Wir hoffen, dass dieses neue Programm auch im kommenden Jahr von den St. Veitern in diesem Maß angenommen wird“, so Kobald weiter.Auch Bürgermeister Gerhard Mock sieht sich in dem eingeschlagenen Weg bestätigt, die Räumlichkeiten des Fuchspalastes für Veranstaltungen wie Kabarett- oder Theaterabende und Kinovorführungen nutzen: „Es gibt viele St. Veiter, die den Fuchspalast nur von außen kennen. Mit Aktionen wie den Kinoabenden möchten wir unser Hotel allen Bürgern öffnen".



Das Kino im Fuchspalast

Der St. Veiter Fuchspalast besitzt seit 2011 einen technisch vollwertig ausgestatteten Kinosaal mit 54 Sitzplätzen. Dieser wurde im Rahmen der multimedialen Dauerausstellung „Erlebnis Energie" errichtet und für diese bei Gruppenführungen ständig genützt.



Kinotermine 2017

12. 1. Whatever Works

25. 1. Philomena



9. 2. Ich und Kaminski

23. 2. Sufragette



15. 3. Birnenkuchen und

Lavendel

30. 3. Am Ende des Tages



20. 4. Monsieur Lazar



4. 5. Blue Jasmine

18. 5. Vor der Morgenröte



Die Aufführungen im St. Veiter Fuchspalast beginnen jeweils um 19 Uhr.