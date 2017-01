"In this Chest" spielen als "lebenden Jukebox"

24.01.2017, 18:00 Uhr

Die Grazer Band "In this Chest" macht im Zuge ihrer Europa-Tour Station in Klagenfurt - und veranstaltet "das kleinste Konzert der Welt".

Nur 9.96 Quadratmeter Platz

KLAGENFURT (stp). "Das kleinste Konzert der Welt!" Das versprechen David Gratzer (Guitar), Aaron Olsacher (Drums), Gilbert Okorn (Bass), Simon Jungwirth (Vocals) und Alexander Grass (Guitar) vor ihrem Auftritt im Klagenfurter Jugendstiltheater (JUST) am 27. Jänner.Unter dem Bandnamen "In this Chest" touren die fünf Musiker im Frühjahr durch Österreich und Europa. Den Auftakt bildet ein Auftritt in Wien. Das Konzert in Klagenfurt, das unter dem Motto "In this Chest Jukebox Night" stattfindet ist eines der Highlights: Die Location verwandelt sich aufgrund der Größe von nur 9,96 Quadratmeter an diesem Abend in eine lebendige Jukebox.

Musiker sollen zusammenhalten

Die Idee dahinter: "Gegen eine freiwillige Spende können die Besucher ihren Lieblingshit aus dem Repertoire der Band wählen. Das Beste: Durch den beschränkten Platz wird jeder Songwunsch automatisch zum Privatkonzert", erzählt der Klagenfurter Drummer und Gründer der Band Aaron Olsacher.Mit ihrer Bandphilosophie "TWAS - Together we are strong" ist die Grazer Band in den letzten Jahren ein fester Bestandteil in der heimischen Musikszene. "Wir wollen Polititk, Religion und andere Gesinnungen außen vor lassen und uns auf die Gemeinsamkeiten als Musiker beziehen", erzählt der St. Veiter David Gratzer, der erst letztes Jahr zur Band gestoßen ist und meint weiter: "Gerade weil die Szene so klein ist sollte man zusammenhalten."