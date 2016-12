"Kärntner Löwe" für drei Blasmusikvereine aus dem Bezirk St. Veit

18.12.2016, 10:42 Uhr

Kulturlandesrat übergab "Kärntner Löwen" an 16 Musik-Vereine für ihre besonderen Verdienste.

Basisförderung für den Blasmusikverband

Die Ausgezeichneten

BEZIRK ST. VEIT. „Unser Kulturland ist ohne unsere Blasmusikvereine nicht vorstellbar. Vor allem in der Jugendarbeit ist der Blasmusikverband in Kärnten ein Vorbild“, sagt Benger anlässlich der Verleihung der diesjährigen "Kärntner Löwen" an 16 Musikvereine. Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung übergab Benger an 16 Musik-Vereine die "Kärntner Löwen".Ohne die Leistungsbereitschaft jeder und jedes Einzelnen, würde es laut Benger die Musikvereine nicht geben. Die Basisförderung für den Blasmusikverband beträgt aus dem Kulturreferat 85.000 Euro, die beispielsweise in die Organisation und Abhaltung der Jugend Camps fließen. Ein Schwerpunkt liegt in der Abhaltung der Sommerakademie.„Mit der verstärkten Jugendarbeit schaffen es die Vereine und Verbände, junge Menschen für ihre Heimat und die Traditionen zu begeistern und zugleich die Vereine abzusichern und das Bewusstsein für die Gemeinschaft zu stärken“, so Benger.Den "Kärntner Löwen" das erste Mal erhalten haben der Eisenbahner-Musikverein Stadtkapelle St.Veit/Glan. Den "Löwen" das 4. Mal und somit 1.000 Euro erhielten der Musikverein Glantal Liebenfels und die Glantaler Blasmusikkapelle Frauenstein.