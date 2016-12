Krampusschießen Landeshauptschießstätte Sankt Veit a. d. Glan

06.12.2016, 19:08 Uhr

Geschossen wurde mit dem Luftgewehr im Sitzen aufgelegt auf 5er Serien. Unterteilt in vier Klassen, Kinder, Jugend, Damen und Herren. Auch auf Jux Scheiben konnte man sein Glück versuchen und als Sofortgewinn Schoko Krampuse und Schoko Eier mit Überraschungsinhalt gewinnen. Teilnehmer über 16 Jahren hatten die Möglichkeit sich auf dem Pistolenstand unter Anleitung auf 25m mit der Feuerpistole zu versuchen.Der Wettkampf Feuerpistole war wie immer äußerst gefragt und es nahmen 69 Schützen teil. Wir gratulieren den Schützen Sodamin Gerhard zum Ersten, Passenegg Melitta zum Zweiten und Leitner Stefan zum Dritten Platz.Die von Herrn Piketz Willi selbst gemalte und gestiftete Krampus-Scheibe ging dieses Mal an Herrn Krainer Stefan auch hierzu gratulieren wir herzlich. Herrn Piketz Willi danken wir für die kunstvoll bemalte Krampus-Scheibe.In der Disziplin Hobby Kinder erreichte Obmann Marius den ersten Lück Philip den zweiten und Brandstätter Elias den dritten Platz von insgesamt 9 angetretenen Teilnehmern.Bei den Hobby Schützen Jugend ging der erste Platz an Knes Christina, der zweite Platz an Egger Nadine und der dritte Platz an Nickl Julian.Hobby Klasse Damen, hier erreichte den ersten Platz Schratt-Krassnitzer Verena, den zweiten Platz Moser Waltraud und den dritten Platz Schratt Isabell von insgesamt 18 Teilnehmern.Bei den Herren erreichte Piketz Willi den ersten Platz, Kreuzer Karl den zweiten Platz und Leitgeb Thomas den dritten Platz von 43 Teilnehmern.Besonders gefreut hat es uns den Vizebürgermeister Herrn Rudolf Egger und die Gemeinderäte Herrn Christian Passin und Herrn Clemens Mitteregger begrüßen zu dürfen.Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Gäste fürs Kommen und den Sponsoren für die vielen , tollen Preise. Auf diesem Weg wünschen wir Allen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2017.