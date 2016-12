25.12.2016, 06:30 Uhr

Karosserie Puck hat die Diakonie de La Tour mit einer Spende von 3.000 Euro bedacht.

ST. VEIT. Anstelle von Weihnachtsgeschenken an die Kunden wurde in diesem Jahr die Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche „WG OK“ der Diakonie unterstützt. Silke und Gert Puck haben das Geld in die WG gebracht. Angeschafft werden Musikinstrumente.