05.02.2017, 11:24 Uhr

Gemeinsam Afritz helfen: Die Privatbrauerei Hirt setzte ein kräftiges Zeichen mit einer Soforthilfeaktion für Afritz.

Scheck überreicht

HIRT, AFRITZ. Den ganzen Herbst 2016 über wurde in Hirt gesammelt: Ein Euro pro verkaufter Kiste Hirter Bier in der Hirter Bierathek und vier Euro pro verkauftem „Herbstsalat Afritz“ im Hirter Braukeller. So kam eine stolze Summe von 2.500 Euro zusammen.Ende Jänner wurde der Scheck an den Afritzer Bürgermeister Maximilian Linder überreicht.