Reitunfall in einer St. Veiter Reithalle

04.12.2016, 08:53 Uhr

42-Jährige bei einem Sprung vom Pferd gestürzt.

In das UKH Klagenfurt geflogen

ST. VEIT. Am 3. Dezember am Vormittag ist eine 42-Jährige aus Nötsch beim Springtraining in einer Reithalle in St.Veit mit ihrer vierjährigen Noriker-Stute nach einem Sprung über ein Hindernis zu Sturz gekommen. Sie ist am Boden aufgeschlagen und teilweise unter dem Pferd zu liegen gekommen.Sie wurde durch einen zufällig anwesenden Arzt und in weiterer Folge durch den Notarzt des NA-Teams des Rettungshubschraubers C11 erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt geflogen.Das Pferd wurde nicht verletzt.