St. Veit: Freude über mögliches Shopping Center

05.12.2016, 18:00 Uhr

"Vitus Shopping": Die Grünen St. Veit schlagen einen Citybus vor.



Breite Zustimmung



Guter Standort

ST. VEIT. In der letzten Ausgabe der WOCHE St. Veit berichteten wir über das Konzept des St. Veiter Architekten Stefan Kogler: Er schlägt als Nachnutzung des Feuerwehr Rüsthauses am Platz am Graben das Shopping Center "Vitus Shopping" vor. "Einkaufen im Herzen von St. Veit" lautet der Arbeitstitel.Nicht nur in den Sozialen Medien hat die Idee Koglers für breite Zustimmung gesorgt: Erfreut über die Entwicklungen in der Innenstadt zeigt sich auch der Grüne Gemeinderat Klaus Knafl.„Ich freue mich, dass jener Standortvorschlag wieder zur Diskussion steht, den ich seinerzeit in der Diskussion rund um ein Einkaufszentrum beim Fuchspalast ins Spiel gebracht habe".Der Standort hätte laut Knafl Vorteile. „Er befindet sich innerhalb der Stadtmauer, ist daher in der Nähe anderer Geschäfte, er ist auch für zukünftige Bewohner der Innenstadt fußläufig erreichbar, und auch die Park- und Zufahrtssituation ist besser.“Sollte das Einkaufszentrum so verwirklicht werden, so schlägt Knafl zur Innenstadtbelebung als umweltfreundlichen Zubringer die Wiedereinführung des Citybusses beziehungsweise eines ähnlichen elektrischen Modells vor.