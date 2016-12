Stadt St. Veit präsentiert Altstadt-Projekt „Arcineum“

02.12.2016, 09:31 Uhr

Baustart für "H&M" und Möbelix ist 2017. In der Gemeinderatssitzung fielen zudem Beschlüsse für eine neues Projekt am Unteren Platz.

Das Altstadt-Projekt „Arcineum“

ST. VEIT. Wegweisende Beschlüsse für die Herzogstadt fielen bei der Gemeinderatssitzung letzten Donnerstag: Einstimmig wurden der Teilbebauungsplan für die Ansiedelung des Textilkette „H&M“ in der Innenstadt und die Flächenwidmung für den Möbelix-Standort am Stadtrand beschlossen. Somit dürfte bei beiden Projekten ein Baustart 2017 so gut wie fix sein.Ebenso einstimmig wurde grünes Licht für den Teilbebauungsplan des Innenstadtprojektes „Arcineum“ am Unteren Platz beim ehemaligen Sport Moser gegeben. Bei diesem Vorhaben werden unter anderem 24 Wohnungen in der ersten Ausbaustufe samt Tiefgaragenplätzen errichtet. „Der schützenswerte Altstadtcharakter bleibt bestehen, Teile der alten Stadtmauer werden herausgearbeitet“, verrät Bürgermeister Gerhard Mock. Zwölf Millionen Euro wollen die Projektwerber um das Architekturbüro Müller & Hohenwarter hier investieren.