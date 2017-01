27.01.2017, 07:47 Uhr

Der 30-Jährige Wohnungsmieter wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung Krankenhaus gebracht.

Verdacht einer Rauchgasvergiftung

ST. VEIT. Gestern Abend kam es in einer Wohnung in St. Veit aus bisher unbekannter Ursache zu einem Defekt an der wasserführenden Etagenheizung. Beim Entfernen der heißen Asche aus der Heizanlage durch den Wohnungsmieter kam es im Vorraum der Wohnung zu einer Rauchentwicklung.Der 30-Jährige wurde vorsorglich von der Rettungwagen Verdachtes einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus St. Veit gebracht. Die FF St. Veit an der Glan stand mit drei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz.