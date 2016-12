Süßenbacher Naturfisch: Idyllische Teiche für seine Bio-Fischlein

13.12.2016, 14:00 Uhr

Winfried Süßenbacher hat sein Hobby zum zweiten Standbein gemacht: Er züchtet Bio-Fische.

LAUNSDORF. Winfried Süßenbacher ist Innovations- und Unternehmensberater. Er berät Unternehmen aus dem In- und Ausland in Fragen der Strategieentwicklung, Ideenfindung und Vermarktung von Innovationen. Das ist zumindest ein Beruf, den der Launsdorfer ausübt. Denn 2010 hat sich Süßenbacher selbstständig gemacht: Er betreibt in seinem Heimatort eine Fischzucht: "Süßenbacher Naturfisch" bietet Bio-Fische wie Regenbogenforellen, Seeforellen, Saiblinge und Karpfen an.

Kindheitstraum erfüllt



Neun Teiche angelegt

Bio-Futter für die Fische

Für Coachings

Die Liebe zu den Fischen hält sich seit seiner Kindheit. Süßenbacher stammt aus dem Oberen Gurktal, genauer gesagt aus Sirnitz. Der Schulweg war weit, die Idee eines Teiches am Wegesrand entstand. "Mit Freunden haben wir beschlossen, wir bauen einen Fischteich. Der Nachbar hat uns dafür ein Stückchen Land zur Verfügung gestellt", erinnert sich Süßenbacher, damals acht Jahre alt. Gesagt getan – der kleine Fischteich blieb bis zur Matura ein beständiges Hobby der Freunde. Es folgte das Studium, der berufliche Erfolg kam. Jahrelang geriet der kleine Teich in Vergessenheit, bis ihn Süßenbacher wieder revitalisiert hat.Vor einigen Jahren wurde Süßenbacher vom Gutsbesitzer Gottfried Mauhart in Launsdorf auf eine „Gstettn" aufmerksam gemacht, die vor Jahrzehnten eine Teichwirtschaft war. "Es war nichts da, außer Gestrüpp und Dickicht", erzählt Süßenbacher. Mittlerweile finden sich auf dem Areal neun natürlich angelegte Teiche, die von Grundwasserquellen und Wasser aus der Gurk versorgt werden. In den weitläufigen Teichen, deren Grund mit Lehm ausgekleidet und mit Schotter befestigt ist, finden die Fische einen natürlichen, artgerechten Lebensraum. Im Eisgraben (Nähe Dienstlgut) hat er zusätzlich zwei Teiche.Gefüttert werden die Fischlein ausschließlich mit Bio-Futter. "Bio ist eine Lebenseinstellung", meint der naturverbundene Fischzüchter.Seine Bio-Fische sind begehrt: Neben Ab-Hof-Verkauf mit Verkostungen vor Ort beliefert er großteils Bio- und Bauernläden in Kärnten. Bis nach Graz kennt man "Süßenbacher Naturfisch".Die idyllische Fischzucht in Unterbruckendorf bei Launsdorf nutzt Süßenbacher, der sich mit seinem Hobby ein zweites Standbein aufgebaut hat, auch für seine Coachings. "Ich stelle mein Areal Firmen zur Verfügung. Auf diesem Fleck Land lenkt nichts ab, man kommt schnell zum Wesentlichen".