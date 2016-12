Unterstützung für die Kinder

24.12.2016, 13:00 Uhr

Blick.Optik und Wimitzbräu spendeten insgesamt 1.100 Euro.



2017 wieder geplant

ST. VEIT, KRAIG. Das Unternehmen Blick.Optik im Interspar St. Veit stellte sich auch heuer in den Dienst der guten Sache: Vor dem Geschäft wurde ein Standl aufgebaut. "An zwei Tagen haben wir Wimitzbräu verschenkt. Dafür haben wir einen Euro in den Spendentopf gezahlt", erklärt Optiker Bernhard Maringer die Vorgehensweise. So sammelten sich insgesamt 1.100 Euro. "Wir haben das Geld ausgeteilt und je 550 Euro an die Inklusionsklasse St. Veit sowie der AVS Tagestätte Kraig gespendet", erklärt Maringer.Ins Leben gerufen haben die tolle Aktion Maringer und Optiker Bernhard Lechenbauer. Dass 2017 wieder Bier getrunken und gespendet wird, ist fix. "Wir haben bei der Geldübergabe schon gesagt, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen", schmunzelt Maringer.