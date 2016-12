Volksglaube zu Neujahr: Warum man kein Hähnchen essen darf

30.12.2016, 08:00 Uhr

Brauchtum zu Silvester: Der Volksglaube sagt, isst man zu Neujahr Geflügel, fliegt das Glück davon.



Der Bauernsilvester

Früher galt der Christtag als Jahresbeginn im bäuerlichen Kalender. Ab dem Johannistag, dem 27. Dezember, bis Silvester war „Wandertag“: Die Dienstboten – sofern es nötig war – wechselten die Höfe und begaben sich daher auf Wanderschaft.Altes Brauchtum wurde in Metnitz wiederbelebt und findet auch vielerorts immer mehr Beliebtheit: Am 30. Dezember gibt es in Metnitz den sogenannten Bauernsilvester.„Es gibt abends am Marktplatz ein großartiges Fest mit Würstel und Glühwein“, erklärt Kogler, dass am Bauernsilvester früher ordentlich gespeist wurde, da Silvester selbst ein Fasttag war.Der ehemalige Direktor der Hauptschule Metnitz ist in Brauchtum und Volksglauben sehr bewandert. Er erzählt, dass zu Silvester gespeist und gefeiert wurde. „Es war auch früher eine gesellige Unterhaltung mit Spielen wie ,Fuchs und Henne’", erzählt Kogler.

Karten verraten die Zukunft



So bleibt das Glück

Einen „Guten Rutsch"

Beliebt war die "Neujahrsabnahme": Die Karten wurden beliebig vom Stapel genommen und jede Karte erzählte über die Zukunft. „Nicht fehlen durfte die Versteigerung eines Saukopfes“, erinnert Kogler.Um die bösen Geister abzuwehren, wird auch an Silvester geräuchert: Wacholder, geweihte Palmzweige, Speik sowie Weihrauch bieten Schutz vor den Dämonen und sorgen gleichzeitig für einmaligen Duft. Während man am 24. Dezember jeden Raum räuchert, geht man am 31. Dezember einmal rund um Haus und Stall, räuchert, besprengt mit Weihwasser und betet.Der Neujahrstag war ein hoher Festtag. „Es gibt am Neujahrstag aber einige Dinge, die man beachten sollte“, schmunzelt Kogler. Beispielsweise dürfen Sie auf keinen Fall etwas Kulinarisches auf den Tisch zaubern, das Flügel hat. „Es heißt, dass sonst das Glück davonfliegt“.Und verschieben Sie das Wäschewaschen auf den 2. Jänner: Denn hängt am ersten Tag des Jahres Wäsche, so bedeutet dies Unordnung für das ganze Jahr.Der Jahreswechsel um Mitternacht wird meist mit Feuerwerk, Böllern und Glockengeläut gefeiert. Das Feuerwerk sollte die bösen Geister vertreiben und die Menschen vor Unglück im neuen Jahr verschonen. Außerdem drückt das Feuerwerk gleichzeitig die Vorfreude auf das neue Jahr aus.Mit dem Silvestergruß „Guten Rutsch" wünschen wir dem Angesprochenen, dass er gut und wohlbehalten ins neue Jahr kommen möge. Nachweisen lässt sich der Gruß etwa ab dem Jahr 1900.