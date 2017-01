Weingut Burg Taggenbrunn: Am 1. Mai öffnen Heuriger und Hotel!

25.01.2017, 04:00 Uhr

Am 1. Mai eröffnet Heuriger und Hotel auf Weingut Taggenbrunn. Personal wird gesucht.

Clint Eastwood kommt

TAGGENBRUNN. In wenigen Monaten ist es so weit: Auf Weingut Burg Taggenbrunn gehen am 1. Mai der Heurige sowie das Hotel in Betrieb.Im Herbst folgt dann – passend zur Weinlese – die große Eröffnungsfeier."Die offizielle Eröffnung ist im Herbst geplant. Bei dieser erwarten wir neben Gästen aus Wirtschaft und Politik unter anderem Clint Eastwood, Kevin Costner, Anna Veith, Starpianistin Khatia Buniatishvili und mehr", gibt Alfred Riedl bekannt.Der Boss der Firma Jacques Lemans hat 26 Millionen Euro in das Weingut Burg Taggenbrunn investiert.Bei den Bautätigkeiten hat der als Perfektionist bekannte Unternehmer sämtliche Entscheidungen selbst getroffen.

Hoteldirektor steht fest

Köche und Kellner gesucht

Zeitgöttin gefiel nicht



Prämierte Weine aus Taggenbrunn

Kompletter Ernteausfall

Eine stilvolle Renovierung der historisch wertvollen Gebäude

Erste Personalentscheidungen gab es bereits: So ist fix, dass Mario Bergmoser, ehemaliger Hoteldirektor des Stiftes St. Georgen am Längsee, die Führung des Hotel- und Gastronomiebetriebes übernimmt. An die 25 Personen werden vorerst auf Taggenbrunn Arbeit finden."Wir suchen noch dringend fünf Köche, zwei Kochlehrlinge, zehn Kellner und Lehrlinge, einen Hausmeister und Rezeptionisten", könne man sich laut Riedl ab sofort bewerben.Der Heurige soll grenzüberschreitend in Slowenien und Nord-Italien sowie Salzburg und Wien massiv beworben werden. "Wir sehen diesen Raum als unser Einzugsgebiet", erklärt Riedl, dass Heuriger, Seminarräume und Weinverkostung als die drei Schwerpunkte gelten. Natürlich könne man die Räumlichkeiten auch mieten. Weingut Burg Taggenbrunn soll zudem künftig als Filmkulisse dienen.André Heller, der die Skulptur "Zeitgöttin" entworfen hat, zeigte sich mit dieser nicht zufrieden. "Der Übergang von Körper und Hals war zu wenig ausgebildet", weiß Riedl. Die Zeitgöttin wird daher umgebaut und erneuert. "Heller baut mit der ,Zeitgöttin' den größten Brunnen der Welt mit einer Höhe von 15 Metern", gibt Riedl bekannt.Am Weingut der Familie Alfred und Andrea Riedl finden sich an die 20 Jahre alte Rebstöcke. Die Weinverarbeitungsanlage auf Taggenbrunn gehört zu den modernsten Anlagen Österreichs und ist für ca. 100 Hektar beziehungsweise an die 500.000 Flaschen pro Jahr ausgelegt.Heuer fiel die Ernte allerdings dem Wetter zum Opfer: "Unser Winzer Hubert Vittori hat für das Jahr 2016 ca. 150.000 Flaschen prognostiziert. Durch den Frost im April und weitere Wetterkapriolen mussten wir einen 100-prozentigen Ausfall hinnehmen", bedauert Riedl.Die Weine erzielen regelmäßig Auszeichnungen. Falstaff, das österreichische Wein- und Gourmetjournal, bewertet die Qualitätsweine sowie den Jaques Paagnier mit bis zu 91 von 100 Punkten. Der Weißburgunder 2015 wurde zudem als SALON Österreich Wein 2016 ausgezeichnet.Bei der Sanierung der Burg und der historischen Gebäude überließ "Hausherr" Alfred Riedl nichts dem Zufall. So schuf ein Kunstschmied Beschläge für Fenster und Türen, heimische Facharbeiter wurden zur Sanierung herangezogen. So verfügt das Pfleghaus aus dem Jahre 1497 nun über zwei Wohnungen. Das Moarhaus und der Getreidespeicher (Foto), beide aus 1497, wurden renoviert.



Das Hotel verfügt über 110 Betten.



Im Heurigen haben ca. 300 Personen Platz, ca. 270 im Getreidespeicher auf zwei Etagen, an die 70 Personen bei Weinverkostungen.



Die Sonnenterrasse ist für rund 1.200 Menschen ausgelegt, der Parkplatz für rund 300 Pkws.



Die Bewerbungen

Weingut Burg Taggenbrunn sucht dringend Mitarbeiter. Interessierte können sich unter info@taggenbrunn.at bewerben.