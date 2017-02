Wer haucht dem Zwergenpark Gurk Leben ein?

06.02.2017, 07:49 Uhr

Zwergenpark Gurk wurde 2016 geschlossen. Heuer soll der Betrieb wieder aufgenommen werden.



Pächter gesucht!

GURK. Schon seit 1993 erfreute der Zwergenpark direkt gegenüber des Gurker Doms Groß und Klein und hat sich im Laufe der vielen Jahre als äußerst beliebtes Ausflugsziel etabliert: Rund 1.000 Zwerge in den verschiedensten Ausprägungen bevölkerten das 4.000 m² große Areal, das auch von Natur- und Blumenfreunden ob seiner Pflanzenvielfalt geschätzt wurde. Ein Bummelzug durch die schöne Gartenanlage und ein Kinderspielplatz luden zum Verweilen ein.Seit 2016 ist der Zwergenpark aufgrund fehlender Fördergelder geschlossen. Das soll sich heuer ändern – die Marktgemeinde Gurk sucht einen Pächter beziehunsgwiese ein Pächterehepaar, das den Zwergenpark in der Zeit von April bis Oktober 2017 betreibt. Der Pachtzins ist symbolisch und beträgt nur einen Euro. Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wurden im letzten Jahr übrigens durchgeführt: Der Park ist also betriebsbereit, der Bummelzug ist voll funktionsfähig und auch ein kleines Buffet befindet sich am Gelände.

Anliegen der Gemeinde

„Gurktaler Kräuterparadies“

„Es ist uns ein großes Anliegen, den Zwergenpark als eine ganz besondere touristische Attraktion von Gurk erfolgreich weiterzuführen“, betont Bürgermeister Siegfried Kampl. Der Partnerbetrieb der „Kärnten Card“ ist vor allem bei Familien sehr beliebt und war in den vergangenen Jahren gut besucht.„Außerdem wird eine künftige Neuausrichtung in den kommenden Jahren anvisiert“, erklärt Andreas Duller, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten. „Und zwar eingebettet in das Thema Kräuter“. Die Idee dahinter ist die Tatsache, dass im Gurktal das LEADER-Projekt „Gurktaler Kräuterparadies“ großflächig umgesetzt wird. Dabei werden Wanderwege im „Erlebnisraum Gurktal“ unter dem Leitthema „Kräuter“ neu erschlossen.



Der Zwergenpark Gurk sucht einen Pächter.



Weitere Informationen: Marktgemeinde Gurk, Johann Schöffmann,

04266/ 812527, E-Mail: gurk@ktn.gde.at.