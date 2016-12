Althofen: Der Bürgermeister klärt die Gerüchte auf

20.12.2016, 20:22 Uhr

Althofens Bürgermeister Alexander Benedikt im Interview über Hofer und zweiter Apotheke.

Eigentümer Hubert Mautz hat mit einem privaten Investor einen Optionsvertrag geschlossen. Die Stadtgemeinde ist zuversichtlich, dass das Projekt 2017 zu einem positiven Abschluss kommt.Wo Wohnungen sind, ist auch Leben. Daher sieht die Planung vor, das Gebäude aufzustocken: Im Erdgeschoß sollen Handelsbetriebe untergebracht werden, im 1. Stock ein Ärztezentrum mit Büroräumlichkeiten, im 2. und 3. Stock Mietwohnungen. Je Etagen sollen dann ca. 400 m² Nutzfläche, gesamt 1.600 m², zur Verfügung stehen. Hinter dem Gebäude hat die Stadtgemeinde ca. 1.800 m² Grundfläche für die Errichtung eines Parkplatzes angekauft.

In Summe wurden ca. 40 Handelsbetriebe angeschrieben. Unsere neue Ärztin Claudia Krause ist auf der Suche nach barrierefreien Ordinationsräumlichkeiten – das Mautz-Gebäude würde sich dann anbieten.Hofer baut sein Filialnetz ständig aus und ist auf der Suche nach einem attraktiven Standort im innerstädtischen Bereich. Wir haben uns angeboten und es gibt Vorgespräche, aber derzeit läuft noch die Planungsphase.Spar hat bereits eine Nachbarliegenschaft angekauft mit dem Ziel, einen Eurospar-Markt zu errichten. Allerdings würde Spar über 1.000 m² benötigen, darf aber nur bis 600 m² bauen.Derzeit wird eine Novellierung des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes diskutiert, das unter anderem die Möglichkeit zur Definition von Kernzonen auch für Unterzentren vorsehen soll. Althofner Vertreter aller politischer Fraktionen waren bei den politischen Landesvertretern vorstellig und haben um eine rasche Beschlussfassung und er für uns so wichtigen Gesetzesänderung ersucht. Denn sobald das Gesetz beim Land durchgeht, wird mit dem Umbau gestartet.Die Stadtgemeinde hat einen Optionsvertrag mit Andrea Kohlweiss abgeschlossen. Der Standort für die Apotheke befindet sich in der Industriezone Süd, im zweiten Einfahrtsbereich zum Hagebau Sabitzer. Die Betreiberin der ersten Apotheke reizt den Instanzenzug aus, der Akt liegt derzeit beim Landesverwaltungsgerichtshof. Bisher wurden allerdings alle Voraussetzungen laut Apothekengesetz erfüllt: Abstand von mindestens 500 Meter zur nächsten Apotheke und das Kundenpotenzial von 5.500 Menschen ist gegeben.Ich glaube, dass die Stadt Anspruch auf eine zweite Apotheke hat. Ich bin positiv gestimmt, dass 2017 Planung und Eröffnung dieser Apotheke sein wird.Das Land beziehungsweise der Schulbaufonds haben die Förderung von 75 Prozent der Gesamtbaukosten, die rund 2,5 Mio. Euro betragen, zugesagt. Aufgrund der Sanierung der Neuen Mittelschule Althofen und der Umsiedlung der Polytechnischen Schule wurde die für 2017 in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung seitens des Landes umgeschichtet. Es ist wichtig, dass der Standort der Poly in Althofen verbleibt und nicht nach St. Veit abwandert. Denn wir sind die einzige Nicht-Bezirksstadt, in der sich eine Poly befindet.Die Stadtgemeinde erhält 2019 die zugesagte Förderung vom Schulbaufonds in der Höhe von 75 Prozent. Wenn wir bereits früher Rücklagen gebildet haben, können wir die Sanierung vorfinanzieren. Aber spätestens 2019 wird die bestehende Volksschule saniert.In absehbarer Zeit sind enorme Umbaumaßnahmen im Kulturhaus notwendig, die insbesondere den Brandschutz und sicherheitstechnische Standards zum Inhalt haben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. ein Million Euro. Ein Sicherheitskonzept wurde vom Ingenieurbüro Sicherheits- und Brandtechnik Kaiser ausgearbeitet und wird auch schon umgesetzt. Vermutlich 2017 soll der Umbau abgeschlossen sein.Der Gemeinderat hat einstimmig eine neue Kulturhausmietvereinbarung beschlossen, die an das neue Sicherheitskonzept angepasst wurde. Im Rahmen einer Infoveranstaltung wurden sämtliche Vereine und Veranstalter über die wesentlichen Neuerungen im Bezug auf Meinung, Besucheranzahl, Bestuhlung und mehr aufgeklärt.Bis die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, dürfen nur maximal 911 Personen ins Kulturhaus, nach den Sanierungen im nächsten Jahr sind es maximal 1.350 Personen.Bis dato gab es keine Probleme, weder beim Landjugendball, HAK-Ball noch beim Konzert von Singkreis „Ars musica“.