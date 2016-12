Das sind die Pläne für das kommende Jahr

28.12.2016, 09:00 Uhr

Schutz vor Hochwasser steht in den Gemeinden des Bezirkes St. Veit oft an erster Stelle.

In der ehemaligen Bischofsstadt liegt der Fokus auf dem großen Umbau des Volksschulgebäudes. "Es gibt mittlerweile einen Grundsatzbeschluss, nun starten wir aktiv mit den Planungen", verrät Bürgermeister Franz Pirolt, dass es im Jänner eine Termin mit dem Schulbaufonds gibt. Ebenfalls im Jänner werde man bei einer Sitzung den Fahrplan für das kommende Jahr festlegen. "An die 50 Prozent der Bedarfszuweisungen sind noch frei, die Zuteilung erfolgt dann Mitte Jänner", sagt der Landtagsabgeordnete.

"Aufgrund der neuen Voraussetzungen, die wir haben, ist es dringend notwendig, die Stadt vor Hochwasser zu schützen", erinnert sich Bürgermeister Josef Kronlechner an den vergangenen Sommer und die Wetterkapriolen. In die Metnitz-Verbauung werden 2017 an die 400.000 Euro investiert. Die Projekterstellung für den Zeltschach-Bach startet 2017.Ein großer Wunsch des Bürgermeisters ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet auf LED-Lampen. "Wir haben an die 1.000 Lichtpunkte, die Kosten sind dementsprechend hoch", sagt Kronlechner. Allerdings sei die Straßenbeleuchtung in die Jahre gekommen und zudem nicht einheitlich. Ebenfalls wieder am Plan: die Sanierung des ländlichen Wegenetzes.Hauptaugenmerk in Guttaring ist die komplette Sanierung des Volksschulgebäudes. 1,8 Millionen Euro werden investiert, Start des zwei Jahre dauernden Umbaues ist 2017. "In Guttaring werden 2017 die Müllinseln in den Ortschaften aufgelassen und dafür im Ort Guttaring zentralisiert", verrät Bürgermeister Herbert Kuss. Grund für diese Maßnahme ist die Nachlässigkeit der Bürger. "Sie entsorgen leider teilweise den Müll nicht sorgfältig, auch der Müllordnung oft nicht entsprechend", würden die übervollen Müllinseln auch kein schönes Bild abgeben.Die Gemeinde investiert zudem im kommenden Jahr wieder in das Wasser-, Kanal- und Straßennetz.Investitionen in den Bereichen des ländlichen Wegenetzes und der Gemeindestraßen stehen an. Ein großer Brocken wird die Wildbach-Verbauung Mühlbach-Hadernitzen sein. "Außerdem stehen viele infrastrukturverbessernde Maßnahmen an. Weitere Projekte sind in der Ausarbeitung", sagt Bürgermeister Franz Sabitzer."Fortsetzung Straßenbauvorhaben, sofern es Mittel aus der ,Kommunalen Bauoffensive' des Landes Kärnten gibt", das gibt Bürgermeister Harald Jannach auf die Frage nach Projekten für das nächste Jahr an.Außerdem Projektierung und möglicherweise Errichtung einer Wasserversorgungsleitung von St. Veit (Anschluss an die Wasserschiene Krappfeld) nach Überfeld (Pörlinghof) zur Absicherung der Trinkwasserversorgung von Kraig, Überfeld und Hunnenbrunn."Weiters wollen wir mit der Projektierung des Hochwasserschutzes für Kraig beginnen", erklärt der Abgeordnete zum Nationalrat.