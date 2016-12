27.12.2016, 07:30 Uhr

Der Metnitzer Amtsleiter Peter Taferner geht mit 1. Jänner in Pension.

Seit 1999 im Gemeindeamt tätig

METNITZ. In Metnitz ist die Amtsführung erstmals in weiblicher Hand: Die Juristin Gerhild Taferner folgt Amtsleiter Peter Taferner nach, der mit 1. Jänner in die wohlverdiente Pension geht. "Ich freue mich, dass ich ein geordnetes Haus übergeben kann", meint der 62-Jährige."Die neue Amtsleiterin ist nicht mit Peter Taferner verwandt", lässt Bürgermeister Anton Engl-Wurzer mögliche Gerüchte gleich im Keim ersticken.Peter Taferner war seit 1970 im Gemeindeamt Metnitz tätig, seit 1999 war er als Amtsleiter für die Agenden der Gemeinde zuständig. "Es war sehr gut, mit ihm zusammenzuarbeiten, er war stets loyal. Ihm gebührt größter Dank und Anerkennung“, streut Engl-Wurzer seinem scheidenden Mitarbeiter Rosen.