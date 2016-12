Gemeinderat der Stadt St. Veit segnete den Budgetentwurf für 2017 ab

18.12.2016, 10:08 Uhr

Der ausgeglichene Budgetentwurf beträgt für das kommende Jahr knapp 39 Millionen Euro.

Spielräume werden enger

ST. VEIT. Der St. Veiter Gemeinderat hat den budgetären Voranschlag für 2017 – mit Einnahmen und Ausgaben von 38,739.400 Euro – in seiner letzten Sitzung des Jahres abgesegnet. Das Budget der Herzogstadt ist neuerlich ausgeglichen, die Pro- Kopf-Verschuldung ist weiterhin Null.„Die Spielräume werden immer enger und wir sind suchen von Jahr zu Jahr immer mehr nach Einsparungsmöglichkeiten, um finanziell handlungsfähig zu bleiben“, sagt der St. Veiter Bürgermeister Gerhard Mock den Budgetentwurf. Wie in den letzten Jahren stand dieser auch heuer im Zeichen der ständig steigenden Pflichtausgaben.Mit Jahresende hält die Stadtgemeinde St. Veit dennoch an Wertpapieren und Beteiligungen 9,325 Millionen Euro, die Höhe der Rücklagen beträgt 6,903 Millionen Euro.

Die Gemeindeabgaben

Die Gemeindeabgaben für das Jahr 2017 verzeichnen mit 6,724 Millionen Euro einen leichten Anstieg. Auch die Ertragsanteile und Zuweisungen vom Bund ebenso leicht auf 10,850 Millionen Euro angestiegen. Das Steueraufkommen pro Einwohner beträgt daher in St. Veit 1.404,63 Euro.