Vietnam - Von Nord nach Süd

Multivisionsschau von Ing. Peter Pompenig



Der Vietnamkrieg ist vermutlich das erste Ereignis, das vielen Menschen durch den Kopf geht, denkt man an das quirlige, geschäftige Land am Mekong. Hinter den Schatten des Krieges, welche Jahrzehnte lang über dem Land hingen, öffnet sich den Besuchern allerdings eine selbstbewusste Nation voller Tradition, wunderschönen Naturschauspielen und einer reichen und interessanten Geschichte. Von der beeindruckenden Felslandschaft der Halong-Bucht, weiter über Hue mit der kaiserlichen Zitadelle, Da Nang und Hoi An erreichen wir Ho Chi Minh City (Saigon) und erleben bei den schwimmenden Märkten im Mekong-Delta Vietnam in seiner ursprünglichen Natürlichkeit.



Eintritt: Freiwillige Spende (kommt zur Gänze Waisenkindern in Nepal zugute)

Veranstalter: KBW Althofen, Katholisches Bildungswerk Kärnten



