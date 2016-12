Bedeutende Auszeichnung für Manfred Fischinger und den Turnverein Kraig

13.12.2016, 21:02 Uhr

Durch sein ständiges Bestreben, gemeinsam mit Obmann Herrn Herbert Pichlmaier, die Begeisterung für sportliche Betätigungen und insbesondere die Jugend zu fördern, verwirklicht Manfred Fischinger das Motto „Bewegung ist unser Leben“ und hat somit einen wesentlichen und wichtigen Anteil an den sichtbaren Erfolgen des Vereins.Eine weitere Ehrung durften Frau Maria Wieser und Frau Gilda Sallinger am 01.12.2016 im Stift St.Georgen am Längsee für den Turnverein Kraig entgegennehmen. Herr Jürgen Mandl, MBA, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, überreichte ihnen die Urkunde für 20 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung des Gastronomiebetriebs im Tennisstüberl Überfeld.