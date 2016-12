Die Nachwuchstrainer von Borussia Dortmund (BVB) tranieren in St. Veit

14.12.2016, 00:30 Uhr

Die WOCHE verlost für die BVB Evonik Fußballschule in St. Veit Kurse.

Jene Kaderschmiede, die etwa die deutschen Paradefußballer Marco Reus oder Mario Götze hervorgerbacht hat, macht 2017 in St. Veit Station: Auf Initiative des Ballsportzentrums St. Veit/Glan (BSZ) und Bürgermeister Gerhard Mock wird Borussia Dortmund (BVB) im nächsten Jahr ihre lizensierten Nachwuchstrainer in die Herzogstadt entsenden, um hier mit Fußballbegeisterten von 6 bis 14 Jahren im Rahmen der BVB Evonik Fußballschule zu trainieren.

Kurspakete zu gewinnen

So geht mitmachen

Die Stadtgemeinde St. Veit/Glan stellt exklusiv den Lesern der WOCHE zwei Kurspakete im Wert von je 189 Euro zur Verfügung. Darin sind neben den Trainingseinheiten Stutzen, Trikot, Hose, Schuhe und Trinkflasche im schwarz-gelben Look enthalten.Der erste Kurs findet vom 24. bis 26. Juli 2017 und der zweite Kurs vom 27. bis 29. Juli 2017 statt.So einfach geht's: Registrieren Sie sich kostenlos als Regionaut auf www.meinbezirk.at, damit Sie beim Gewinnspiel teilnehmen können.Klicken Sie dann einfach auf den Mitmach-Button unten bei diesem Beitrag und schon sind sie im Rennen um einen der Kurse.Teilnahmeschluss ist am 31. Dezember, um 12 Uhr mittags.Aus allen Teilnehmern werden nach dem Zufallsprinzip die Gewinner gezogen. Sie werden per Telefon verständigt.