EC St. Salvator schafft den sofortigen Wiederaufstieg

31.01.2017, 12:00 Uhr

Nach dem Zwangsabstieg in der letzten Saison gelang dem EC 13 sofort der Wiederaufstieg in die Unterliga Ost. In eben jener Unterliga treffen Micheldorf und Grades im Finale aufeinander.

ST. SALVATOR (stp). Der erste Meister der diesjährigen Eishockey-Saison heißt EC 13 St. Salvator.In der Landesklasse Ost setzte man sich in souveräner Manier durch und feierte in zwölf Spielen elf Siege. Im Vorjahr hatte man den Meistertitel in der Unterliga Ost geholt, verzichtete jedoch auf den Aufstieg und musste den Zwangsabstieg hinnehmen. Mit dem gleichen Kader wie im letzten Jahr gestaltete sich die Saison als Selbstläufer.

Unterliga Ost: Finalpaarung steht fest

"Natürlich waren wir souverän, das sieht man auch an der Tabelle. Unser Ziel, nächstes Jahr wieder in der Unterliga zu spielen, haben wir erreicht. Da wollten wir hin und da wollen wir auch bleiben", meint Stefan Kandolf vom EC 13.Den einzigen Rückschlag musste man im letzten Spiel hinnehmen, als der Titel schon feststand. Die Eisraupen aus Klagenfurt machten der perfekten Saison einen Strich durch die Rechnung. "Wir hatten schon alles für die Meisterfeier vorbereitet. Da waren viele Spieler nicht mehr zu 100 Prozent auf das Spiel konzentriert", kennt Kandolf die Gründe.Auch in der Statistik waren die Cracks aus St. Salvator eine Klasse für sich. Allein Bernhard Rasser trug mit 56 Punkten (27 Tore/29 Assists) in zwölf Spielen maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Mit Gernot Winkler (35, 23/12) und Marco Stranner (33, 6/27) landeten zwei weitere aus dem Team in den Top 3 der Liga.Das Meister-Play-off um den Titel in der Eishockey Unterliga Ost steht fest. Nachdem der Askö Grades/Metnitz zum Abschluss des Grunddurchgangs mit 4:1 gegen die Micheldorf Grizzlys gewann, treffen diese beiden Teams erneut aufeinander.Denn die Metnitzer belegen nach zehn Spielen mit 25 Punkten Rang 1, Micheldorf liegt mit 20 Zählern dahinter auf Rang 2. Damit gibt es im Finale, das bereits am kommenden Wochenende (2./3. Feber) stattfindet, ein St. Veiter Derby um den Meistertitel.Obwohl Grades als kleiner Favorit gehandelt werden kann, verspricht das Finale Spannung: Denn das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften konnten die Micheldorfer knapp mit 3:2 für sich entscheiden.Unterliga Ost, FinalspieleGrades/Metnitz – Micheldorf3. Feber, 19 Uhr, Micheldorf4. Feber, 16 Uhr, Grades