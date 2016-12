Kärntner Alpenpokal Finalisten stehen fest

17.12.2016, 15:44 Uhr

Die Servus Alpenpokal Landessieger und Bundesfinalisten kommen in diesem Jahr aus Feldkirchen

LIEBENFELS (rl). Am Wochenende fand in der Eisstockhalle in Liebenfels das Kärntner Landesfinale des Servus Alpenpokals statt. 14 Teams kämpften um den Sieg und damit auch um den Einzug in das Bundesfinale am 14./15. Jänner am Weissensee. Platz eins ging in überlegener Manier an das Team EK Deurotherm Feldkirchen, die im Finale den "Gailtal Express" vom Eis fegten. Den dritten Platz holte sich die Mannschaft von ADEG Winkler aus Weißenbach, die sich im kleinen Finale gegen "Naturpark Weißensee" durchsetzen konnten.

Verband zufrieden"Mit derart gelungenen Veranstaltungen wie dieser möchten wir auch mehr Jugendliche animieren mit dem Eisstocksport zu beginnen", erzählt der geschäftsführende Präsident des Eisstock Landesverbandes, Heribert Brugger und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem austragenden Verein GSC Liebenfels. Das Interesse am Eisstocksport sei, laut Brugger, für Servus TV Seher größer als das für Eishockey. "Ich bin mir sicher, dass es auch im nächsten Jahr wieder den Servus Alpenpokal geben wird", so der Funktionär.