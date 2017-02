Moser und Schusser waren die Schnellsten

14.02.2017, 13:37 Uhr

43 Teilnehmer der Bezirksmeisterschaften konnten sich für die Landesmeisterschaften qualifizieren.

Moser, Schusser vorne

FLATTNITZ (stp). Bei den Bezirksschulski-Meisterschaften für den Bezirk St. Veit waren letzten MIttwoch 127 Teilnehmer in zehn Wertungsklassen auf der Flattnitz am Start. Diese Schülerinnen und Schüler konnten sich im Vorfeld in fünf Talschaftsrennen für den Bezirksentscheid qualifizieren.Die Tagesbestzeiten fuhren Emma Moser (BG/BRG St. Veit) und Jannik Schusser (HAK Althofen) und sicherten sich damit auch gleich den Sieg in ihren Klassen sowie die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Veranstaltet wurde der Bewerb traditionsgemäß von der AG Bewegung und Sport in Kooperation mit dem SV Oberes Metnitztal. "Wir hatten wundervolles Wetter und Top-Pistenverhältnisse. Die Schüler haben auch heuer wieder ihre besten Leistungen gezeigt", resümiert Organisator Max Wimmler den perfekten Skitag.

Weitere Klassensieger

Neben den beiden Tagesbesten konnten sich auch die weiteren Klassensieger sowie zusätzlich 33 Schülerinnen und Schüler für die Landesmeisterschaften qualifizieren. Diese finden am 23. Feber auf der Gerlitzen statt.Johannes Moser (VS Guttaring), Valentina Wurzer (NMS Metnitz), David Leiter (NMS Metnitz), Sophie Reiner (LFS Althofen), Florian Knapp (BG/BRG St. Veit), Loren Miklitsch (HAK Althofen), Franziska Urbanek (HAK Althofen), Martin Leitgeb (HAK Althofen)